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استهداف مواقع للاحتلال واحراق نقطة عسكرية بالضفة

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استهداف مواقع للاحتلال واحراق نقطة عسكرية بالضفة

25 فبراير 2023 . الساعة 00:48 بتوقيت القدس
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وقعت مساء الجمعة، عدة عمليات إطلاق نار وحرق حواجز ونقاط مراقبة عسكرية تتمركز عليها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

حيث جرى استهداف حاجز قلنديا شمال مدينة القدس بعبوتين محليتي الصنع، فيما استهدف حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين بعبوة محلية الصنع "كوع".

وتم استهداف البرج العسكري المقام على أراضي قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بأكواع محلية الصنع.

فيما تم استهداف حاجز صرة جنوب غرب مدينة نابلس بإطلاق نار كثيف.

وجرى إضرام النار بنقطة مراقبة عسكرية على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وإطلاق نار على نقطة عسكرية لقوات الاحتلال على جسر حلحول شمال مدينة الخليل دون وقوع اصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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