سلطنة عمان تكشف موقفها من التطبيع مع الاحتلال

تعهدت سلطنة عمان لرئيس السلطة محمود عباس بأنها لن تبدأ عملية تطبيع للعلاقات مع الاحتلال، بعد إعلان البلد الخليجي فتح أجوائه أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة شرقا، بحسب إعلام الاحتلال.

وقالت القناة "12" العبرية الجمعة: "تعهدت عمان لرئيس السلطة بأنها لن تبدأ عملية التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

ووافقت السلطة على عدم إدانة سماح السلطنة للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في أجوائها باتجاه الشرق".

وأعلنت سلطنة عمان، الليلة الماضية، السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق عبر مجالها الجوي، بعد عدة أشهر من المفاوضات بين وزارة الخارجية الإسرائيلية والسلطات في عمان، وفق القناة.

وتنضم الموافقة العمانية إلى موافقة مماثلة من المملكة العربية السعودية قبل بضعة أشهر وسوف تقصر الرحلات الجوية من الاحتلال إلى وجهات في آسيا بأكثر من ساعتين.

وقالت القناة إن الحديث يدور عن "خطوة ستزيد المنافسة وتجعل الخطوط الجوية الإسرائيلية أكثر جاذبية للمسافرين".

وأضافت: "يخشى رئيس السلطة أبو مازن إدانة عمان لفتح الأجواء، وذلك في ظل تجاربه السابقة، حيث أدان أبو مازن الإمارات لتوقيعها اتفاق إبراهيم والتطبيع مع الاحتلال، ومنذ ذلك الحين تعرضت علاقاته مع كبار المسؤولين في الإمارات لضربة قاسية".

في سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة في تغريدة بحسابه على تويتر: "نقوم بتوسيع دائرة السلام بالموافقة على الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق عمان".

وأضاف: "أصبحت دولة الاحتلال نقطة عبور مركزية بين آسيا وأوروبا، ونواصل العمل على توسيع دائرة السلام".

من جانبه، اعتبر وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهين" القرار "تاريخيا للاقتصاد الإسرائيلي والمسافر الإسرائيلي".

وقال كوهين في تسجيل متلفز بثه على حسابه بتويتر أن "قرار فتح الأجواء العمانية أمام الطائرات الإسرائيلية سيقلص بشكل كبير مدة الرحلات الجوية من دولة الاحتلال إلى الشرق، وسيخفض أسعار تذاكر الطيران، ويسمح للشركات الإسرائيلية بالمنافسة".

وأمس الخميس، أعلنت هيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان "فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور".

المصدر / وكالات