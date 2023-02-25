9000 هزة ارتدادية منذ الزلزال.. وعدد القتلى يرتفع في تركيا

تجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم السادس من فبراير/شباط 50 ألف قتيل الجمعة بعدما أعلنت تركيا ارتفع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد القتلى من الزلزال تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا ليل الجمعة.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألفاً.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن البلاد تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش فجر 6 شباط/ فبراير الجاري.

وقالت إن الزلزال أسفر عن وفاة 44 ألفا و218 شخصا في ولايات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس وملاطية وإيلازيغ.

وأكدت أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ 528 ألفا و146 شخصا.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

هذا وأعلنت وزارة حالات الطوارئ التركية عن تسجيل زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مساء الجمعة شرقي تركيا.

ووفقاً للبيان، فإن مركز الزلزال يقع على عمق 5 كم، بالقرب من مدينة سيواس الواقعة شرقي تركيا. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر / وكالات