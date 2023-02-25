بيع جواز سفر السادات في مزاد.. وهذه قيمته

أعلنت دار المزادات العالمية" هيرتيج" عن بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل أنور السادات، في مزاد مقابل أكثر من 47 ألف دولار.

وأورد موقع المزادات تفاصيل عملية بيع جواز سفر السادات، حيث أوضح أن السادات استخدم هذا الجواز خلال الفترة ما بين 1974 و1981.

وجاء جواز سفر أنور السادات تحت رقم 47262 في قائمة معروضات الموقع، وأظهرت الصور المعروضة أنه كان مكتوبا باللغتين العربية والفرنسية، ويحمل رقم "1"، وتم بيعه مقابل 47 ألفا و500 دولار.

يتكون جواز السفر من 48 صفحة "3.75 × 5.25"، وصدر في 19 مارس/آذار 1974، وظل ساريا حتى 18 مارس/آذار 1981، بعد تجديده في 18 مارس/آذار 1979.

يتمتع جواز السفر بغلاف جلدي مرن، مكتوب عليه بالذهب باللغتين العربية والفرنسية، وتحتوي الصفحتان الثانية والثالثة على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب تقديم العون والمساعدة لحامله، محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية.

بينما تحتوي الصفحتان الرابعة والخامسة على المعلومات الشخصية للسادات وصورة بالأبيض والأسود، وهي تشمل تأشيرة واحدة مختومة من عام 1974.

لم تظهر أختام تأشيرة داخل جواز السفر، إلا أنه كان ساريا خلال العديد من الرحلات التاريخية التي قام بها الرئيس السادات، وضمن ذلك زيارته لإسرائيل في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، حيث التقى رئيس الوزراء مناحيم بيغن، وألقى خطابه الشهير في الكنيست، وكذلك رحلته إلى الولايات المتحدة عام 1978، حيث التقى الرئيس جيمي كارتر ووقَع اتفاقية كامب ديفيد.

المصدر / وكالات