84 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 84 عملاً مقاوماً، أدت لوقوع إصابة في صفوف الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 10 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوتين ناسفتين، وإلقاء 3 زجاجات حارقة، إلى جانب 7 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 4 مركبات لهم، واندلاع 31 نقطة مواجهة، و27 مظاهرة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في الطور ومخيم شعفاط، وشهدت كل من عناتا والعيساوية وسلوان والطور ومخيم شعفاط والرام، خروج مظاهرات جانب شوارع المدينة.

أما في رام الله، فقد ألقى الفلسطينيون الحجارة خلال عملية تصدي للمستوطنين، ما أدى لإصابة مستوطن، بالقرب من مستوطنة جفعات اساف، كما اندلعت مواجهات في سنجل ورمون حيث حطم الفلسطينيون مركبات المستوطنين.

وخرجت مظاهرات في كل من ران الله وبدرس ومخيم الأمعري وسلواد ومخيم قلنديا وكفر مالك وعبوين، إلى جانب بيت ريما والنبي صالح ونعلين.

واندلعت مواجهات على حاجز تياسير في طوباس، وعرابة في جنين، فيما أطلق المقاومون النار صوب جنود الاحتلال في مستوطنة ترسلة وعلى حاجز الجلمة في جنين، وعلى بوابة زايمر في طولكرم.

وشهدت قلقيلية خروج مظاهرات، إلى جانب اندلاع مواجهات في المدخل الشرفي وكفر قدوم، وعزون التي فجر فيها المواطنون عبوات ناسفة وتصدوا للمستوطنين وحطموا مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار في كل من مستوطنة شافي شمرون وجبل جرزيم وجبل عورتا وجبل بيت فوريك وقصرى في نابلس، فيما اندلعت مواجهات وخرجت مظاهرات في قريوت وبيت دجن وبيتا، وبيت فوريك.

كما اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة في بيت لحم، منها تقوع ومخيم الدهيشة ومسجد بلال بن رباح، والخضر ومخيم عايدة وحوسان، ومخيم العزة، وخرجت مظاهرات في تقوع ومخيم الدهيشة.

وسجلت مدينة الخليل، عملية إطلاق نار عند مستوطنة غوش عتصيون، واندلاع مواجهات في مثلث الخرسا وباب الزاوية ومستوطنة كرمي تسور وسعير ويطا ومخيم العروب، فيما جابت مظاهرات شوارع بيت أمر في الخليل، وفي مدينة أريحا ومخيم عقبة في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين