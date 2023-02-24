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أكدت وقوع إصابتين خطيرتين في صفوف جيش الاحتلال

"عرين الأسود" تعلن عن أول عملياتها النوعية ردًا على جريمة نابلس

24 فبراير 2023 . الساعة 22:42 بتوقيت القدس
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أحد مقاتلي عرين الأسود

أعلنت مجموعات عرين الأسود في الضفة الغربية عن استهداف معسكر صرة التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان صحفي: "رداً على مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في مدينة نابلس يوم الاربعاء ٢٢/٢/٢٠٢٣، وفي أول عملية نوعية تعد أول العمليات في سلسلة عمليات الثأر، استهدف جند العرين اليوم الجمعة ٢٤/٢/٢٠٢٣ وفي تمام الساعة ٢٢:٠٠ معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق إصابتان خطيرتان في صفوف الجنود".

وأضافت: "ها هي قافلة الثأر قد بدأت، وجنود العرين تشعل الأرض بركانًا تحت جنود الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الاحتلال #نابلس #عرين الأسود

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