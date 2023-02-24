بشرى سارة لجماهير وكوادر كرة اليد

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24 فبراير 2023 . الساعة 22:37 بتوقيت القدس
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يواصل الاتحاد المركزي لكرة اليد جهوده الحثيثة بإعادة اللعبة للواجهة الرياضية بقوة من خلال الإنجازات المتلاحقة لاسيما منذ تولي الأستاذ جمال أبو يوسف رأس هرم اللعبة.

الطفرة الكبيرة على صعيد المحافظات الجنوبية بزيادة إنتشار اللعبة وزيادة عدد الأندية المنطوية تحت عمومية الإتحاد والإنجاز الكبير بإقامة لقاء فاصل يجمع شطري الوطن لتحديد هوية بطل كأس فلسطين خطوات تتبعها خطوات للنهوض باللعبة و الوصول لأعلى المستويات.

زف السيد جمال أبو يوسف رئيس الإتحاد المركزي لكرة اليد البشرى لعشاق اللعبة وكوادرها بإستقدام كفاءات مصرية وأردنية على صعيد التدريب والحكام .

وأكد أبو يوسف أن المحاضريين المصريين والأردنيين سيشرفون على عدة ورشات ودراسات تستهدف الحكام والمدربين الجدد خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس.

ونوه أبو يوسف أن اللجنة الألومبية الفلسطينية تبلغ قصارى جهدها لضمان دخول المحاضريين الأردنيين لمدينة رام الله لتقام ورشات العمل بشكل متزامن غزة و الضفة.

ووجه أبو يوسف شكره الجزيل للإتحاد العربي لكرة اليد وللإتحاديين المصري والأردني على وقوفهم الدائم والداعم للعبة كرة اليد في فلسطين.

الجدير ذكره أن الإتحاد العربي رشح أربعة محاضريين للإشراف على ورشات العمل في فلسطين المصريان د.إبراهيم شريف رئيس لجنة المدربين بالإتحاد المصري لكرة اليد، جمال أحمد محاضر حكام وحكم دولي سابق، والأردنيان د.نعمان عضيبات رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الأردني و د.معتصم عبدالله رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأردني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #فلسطين #كرة اليد

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