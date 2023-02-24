استهداف مستوطنة في جنين وإحراق نقطة عسكرية في نابلس

تتواصل المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف نقاطه العسكرية ومستوطناته في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واستهدف مقاومون، مساء اليوم الجمعة، مستوطنة "حرميش" جنوب غرب جنين بوابل من الرصاص.

وأحرق الشبان الثائر نقطة عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وتجددت المواجهات في الخليل، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة "كرمة تسور" جنوب بلدة بيت أمر شمال المدينة.

واندلعت مواجهات في بلدة سلواد شرق رام الله، أصيب خلالها فتى قبل اعتقاله، إلى جانب فتيين آخرين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة عناتا بالقدس المحتلة، ومواجهات ضد قوات الاحتلال في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مدينة قلقيلية عقب خروجه من المسجد الأقصى المبارك.

وشهدت مناطق الضفة الغربية اليوم، مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب مسيرات مناهضة للاستيطان ورافضة لجرائم الاحتلال ومجزرته الأخيرة في نابلس، أصيب خلالها عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص.

المصدر / حرية نيوز