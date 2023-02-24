جبل المكبر يقترب من حسم اللقب والظاهرية وبلاطة يعطلان هلال القدس وشباب الخليل

غزة/ وائل الحلبي:

أصبح جبل المكبر على مشارف التتويج بلقب دوري "ooredoo" للمحترفين، بعد فوزه الثمين على مؤسسة البيرة في افتتاح الجولة الـ20، وأوقف الظاهرية انتصارات هلال القدس بفوزه الثمين عليه، وعاد شباب الخليل بتعادل صعب من أمام مضيفه مركز بلاطة.

اقترب المكبر من حسم اللقب بعد فوزه الثمين على مؤسسة البيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليصبح الفريق بحاجة للفوز في مباراة واحدة من أصل مباراتين متبقيتين له في البطولة لحسم اللقب بشكل رسمي.

فوز المكبر جعله يبتعد بصدارة الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن هلال القدس الذي يتفوق عليه المكبر بالمواجهات المباشرة حال تساوي الفريقين بالنقاط، وتجمد رصيد البيرة عند 21 نقطة في الثامن.

ثلاثية نسور الجبل سجلها كلا من بهاء علقم (19) ورامي مسالمة (35) ومحمد باسم (52)، وسجل عبد الحميد أبو قبيطة هدف البيرة الوحيد (67).

وفي مباراة ثانية قدم الظاهرية هدية ثمينة للمكبر بعد فوزه على هلال القدس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الخضر.

الفوز رفع رصيد الظاهرية إلى 42 نقطة وتقدم للمركز الثالث، وتوقف رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الثاني.

هدفي الظاهرية سجلهما بهاء أبو جريرة (61) وأحمد ماهر (89).

وعلى ستاد الجامعة الأمريكية نجا شباب الخليل من الخسارة بتعادله أمام مضيفه بلاطة بهدف لمثله، ليتراجع شباب الخليل بهذه النتيجة للمركز الرابع برصيد 41 نقطة، وبقي بلاطة في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

بلاطة افتتح التسجيل عبر أحمد العيساوي في الدقيقة (38) وتمكن محمد يامين من تعديل النتيجة لشباب الخليل (78).

المصدر / فلسطين أون لاين