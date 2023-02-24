وقفة تضامنية مع الأسير خضر عدنان في جنين

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، وعائلة القيادي الأسير خضر عدنان وقفة تضامن مع الأسير عدنان عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الشرقي في بلدة عرابة بجنين.

وشارك في الوقفة عدد من قادة وعناصر حركة الجهاد الإسلامي والأسرى المحررين وأهالي بلدة عرابة، تضامناً مع الأسير القيادي خضر عدنان الذي يخوض معركة الإضراب عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال.

وردد المشاركون من الأطفال والشبان الهتافات المؤيدة لمعركة الحرية التي يخوضها الشيخ خضر عدنان وكل الأسرى الأحرار، رافعين صوره الذي كان دوماً في مقدمة الصفوف دفاعًا عن قضية الأسرى والتي تجلت في إضرابه الشهير عام 2012م.

وقال القيادي المحرر ماهر الأخرس في كلمة له: "إن الشيخ خضر عدنان مضرب عن الطعام لأجل حريته وحرية الشعب الفلسطيني، ويمثل المقاومة بأمعائه الخاوية أمام الاحتلال"، مضيفاً أنه "يعلمنا الدرس تلو الدرس في الصمود والتحدي".

واعتبر القيادي الأخرس أن الشيخ عدنان يريد كسر سياسة الاعتقال، ويمثل نقطة النخبة للشعب الفلسطيني في تحدي الاحتلال، مشيراً إلى أن إرادته الصلبة لن تكسر حيث كان يتقدم المشهد في الوقوف إلى جانب عوائل الشهداء والأسرى.

يذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين، تعرض للاعتقال ثلاثة عشر مرة في سجون الاحتلال، وأمضى خلالها 8 سنوات، وهو مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري عام 2012م، وحقق انتصارًا مشهوداً في معاركه من أجل الحرية والكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين