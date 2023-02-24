الوجهة الجديدة لمارسيلو بعد رحيله عن أولمبياكوس

حدد البرازيلي مارسيلو فييرا، نجم ريال مدريد السابق، وجهته القادمة بعد فسخ عقده مع أولمبياكوس اليوناني، قائلًا إنه يرى نفسه "عائدًا" في القريب العاجل من أجل العمل في الفريق الرديف داخل النادي الملكي.

وأضاف الظهير الأيسر البرازيلي في مقابلة مع قناة (ESPN): "ريال مدريد هو منزلي. وصلت وأنا عمري 18 عامًا وتعلمت كل قيم النادي مع لاعبين مثل راؤول وإيكر كاسياس وسيرخيو راموس. حقًا أشعر بإنني لم أرحل عن الريال. أرى نفسي عائدًا، وأود كثيرا مساعدة الأطفال الذي يحتاجون لذلك مثلما حدث حين وصلت وكان عمري 18 عامًا".

وتحدث عن الموسم الماضي الأخير له في الريال في ظل ندرة مشاركته تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث قال: "كنت أدرك أنني لن ألعب أساسيًا وتساءلت ما الذي يمكنني فعله لمساعدة الفريق. كنت حزينًا بسبب عدم اللعب وساعدت زملائي على المنافسة وشعرت بأنني مفيد للغاية في المساعدة على تحسن زملائي بأفضل شكل ممكن".

وأشاد مارسيلو بالمدرب جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي روما الإيطالي بسبب قدرته على الحديث وتحفيز اللاعبين، وامتدح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، والذي فاز معه البرازيلي بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، مبديًا فخره بمزاملته نجوم بقيمة توني كروس ولوكا مودريتش.

المصدر / وكالات