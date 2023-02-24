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غياب ثنائي ريال مدريد عن الديربي والكلاسيكو

24 فبراير 2023 . الساعة 18:46 بتوقيت القدس
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غياب ثنائي ريال مدريد عن الديربي والكلاسيكو

يغيب المدافع النمساوي ديفيد ألابا والمهاجم البرازيلي رودريغو، لاعبا ريال مدريد، عن ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل، وكذلك الكلاسيكو أمام برشلونة في نصف نهائي كأس الملك، للإصابة، حسب ما أظهرته الفحوصات التي خضعا لها.

وخضع ألابا ورودريغو لأشعة رنين مغناطيسي، صباح أمس الخميس، أظهرت معاناة اللاعب النمساوي من إصابة عضلية في الفخذ اليمنى، فيما يعاني المهاجم البرازيلي من إصابة في ساقه اليسرى.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن مصادر من النادي قولها إن ألابا سيغيب شهرًا عن الملاعب ورودريغو نحو عشرة أيام، ما يعني أن الميرينغي سيفتقدهما في مواجهتي أتلتيكو مدريد وبرشلونة هذا الأسبوع.

ويلاقي النادي الملكي نظيره أتلتيكو في ديربي العاصمة مدريد يوم غد السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، وذلك قبل أن يستضيف غريمه برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك يوم الخميس 2 مارس/ آذار القادم.

يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة (59 نقطة).

المصدر / وكالات
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#برشلونة #ريال مدريد #الكلاسيكو

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