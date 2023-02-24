الأهلي يتربع على صدارة الدرجة الأولى ونماء يسقط في الفخ وفوز كاسح للبحرية

غزة/ فلسطين أون لاين:

استعاد أهلي غزة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بفوزه على مضيفه خدمات خانيونس بثلاثية نظيفة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول ويتجمد رصيد خدمات خان يونس عند 28 في المركز الخامس.

سجل ثلاثية الأهلي اللاعب محمد شبير في الدقائق 28، 89، واللاعب محمد صالح في الدقيقة 89.

وحسم التعادل السلبي لقاء فريقا بيت لاهيا وضيفه نماء، الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا، ليرفع اللهاونة رصيدهم إلى 27 نقطة في المركز السادس، وتراجع نماء للمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة.

وحقق خدمات الشاطئ فوزا كاسحا على الجلاء بخماسية نظيفة، والذي جمع الفريقين على ملعب الدرة، ليرفع الشاطئ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، ويتجمد رصيد الجلاء عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

سجل خماسية الشاطئ اللاعب سليمان العبيد في الدقائق 15،47، واللاعب محمود عارضة في الدقيقة 43، واللاعب محمود ابوحصيرة في الدقيقة 71، واللاعب انس ابوستيتة في الدقيقة 87.

وعلى ملعب بيت حانون ، حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء فريقا بيت حانون الأهلي والأقصى ، ليرفع بيت حانون رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع ويرفع الأقصى رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

سجل لبيت حانون اللاعب بشار حمد في الدقيقة 77، بينما عدل للاقصى النتيجة اللاعب حافظ ارجيلات في الدقيقة 90+2.

وعلى ملعب فلسطين، حقق أهلي النصيرات فوزاً ثميناً بأربعة أهداف لهدفين على مضيفه المجمع الإسلامي، ليرفع أهلي النصيرات رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد المجمع عند 22 نقطة في المركز التاسع.

سجل للمجمع اللاعب يوسف شلدان في الدقيقة 52، واللاعب عمر الدحدوح في الدقيقة 89، بينما سجل للنصيرات اللاعب محمد ابوتوهة في الدقائق30، 76، واللاعب محمد ابوجويد في الدقيقة 85، واللاعب ابراهيم مطر في الدقيقة 90+3.

المصدر / فلسطين أون لاين