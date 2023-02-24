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3إصابات بمواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة

24 فبراير 2023 . الساعة 16:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الجمعة، قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقل شهود عيان خبر إصابة طفل بقنبلة غاز في الرأس وآخرين بالاختناق خلال المواجهات المندلعة في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن وصول إصابتين من شرق جباليا الى المستشفى الاندونيسي إحداها بحالة حرجة في الوجه.

وأفادت مصادر محلية أن الشبان أشعلوا إطارات مطاطية في شرق القطاع احتجاجًا على اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وبحق الأسرى.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، قرب السلك الفاصل شرق المنطقة، ما أدى لإصابة شابين.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #إصابات #خان يونس #مواجهات

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