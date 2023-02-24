إصابتان بمواجهات مع الاحتلال شرق قطاع غزة

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الجمعة، قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقل شهود عيان خبر إصابة طفل بقنبلة غاز في الرأس وآخرين بالاختناق خلال المواجهات المندلعة في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الشبان أشعلوا إطارات مطاطية في شرق القطاع احتجاجًا على اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وبحق الأسرى.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، قرب السلك الفاصل شرق المنطقة، ما أدى لإصابة شابين.



المصدر / فلسطين أون لاين