قرعة الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يعود إلى إسبانيا

جرت اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2023، بمقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت نتائجها عن صدام قوي بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني، وذلك بعد أن تمكن النادي الإنجليزي في تجاوز عقبة فريق إسباني آخر في دور الملحق وهو برشلونة في مباراة مثيرة.

وستقام مباريات الذهاب لدور الـ16 في الدوري الأوروبي يوم الخميس 9 مارس/ آذار 2023، على أن تُلعب مباريات الإياب بعدها بأسبوع في 16 مارس 2023، فيما كان الاتحاد الأوروبي قد كشف في وقت سابق، أن المباراة النهائية ستقام ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، يوم 31 مايو القادم.

وقبل انطلاق عملية القرعة، ذكر ممثل الاتحاد الأوروبي بقوانين المسابقة، فضلا عن قواعد القرعة، حيث أوضح أنه تم توزيع الفرق الـ16 المتأهلة على وعاءين، حيث ضم الوعاء الأول الفرق المتأهلة عن الملحق والثاني ضم الفرق المتأهلة عن صدارة المجموعات. كما أشار إلى أنه لا يمكن مواجهة فريقين من نفس الدولة ضد بعضهما البعض في هذا الدور من المسابقة، على أن تقام مباريات العودة ستلعب على أرض متصدري المجموعات.

ووضعت القرعة، نادي روما الإيطالي المتوج بكأس المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، في مواجهة ريال سوسيداد الإسباني، فيما يواجه متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال، نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، كما أسفرت القرعة عن مباريات مثيرة تجمع بين يوفنتوس الإيطالي وفرايبورغ الألماني، وإشبيلية الإسباني ضد فنربخشة التركي.

المصدر / وكالات