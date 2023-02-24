وفاة فلسطيني متأثراً بإصابته إثر حادث "الإسماعيلية"

توفي المواطن جهاد محمد أبو دقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في حادث سير على طريق الإسماعيلية في الأراضي المصرية أثناء عودته إلى القطاع الأسبوع الماضي.

ويوم الخميس من الأسبوع الماضي، وقع حادث سير لسيارة من نوع "H1"، كانت تقل مسافرين فلسطينيين معظمهم من محافظتي خان يونس وغزة، مقابل كافتيريا العزازي بالإسماعيلية، كانوا متوجهين لمعبر رفح، للعودة إلى القطاع، وأودت بحياة 5 منهم.

وفي 17 فبراير/ شباط الجاري، وصلت جثامين المواطنين الخمسة إلى قطاع غزة، بعد أن قضوا بحادث سير في طريق عودتهم من مصر إلى القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين