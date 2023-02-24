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ساوثامبتون يعلن هوية مدربه الجديد "المؤقت"

24 فبراير 2023 . الساعة 16:33 بتوقيت القدس
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ساوثامبتون يعلن هوية مدربه الجديد "المؤقت"

أبقى نادي ساوثمبتون الإنكليزي لكرة القدم على خدمات المدرب الإسباني روبن سيليس حتى نهاية الموسم، وذلك خلفاً للويلزي نايثن جونز الذي أقيل من منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي، وفق ما أعلن الجمعة.

وكانت بداية الإسباني البالغ من العمر 39 عاماً واعدة جداً كخلف موقت لجونز، إذ فاز ساوثمبتون على تشلسي 1-صفر نهاية الأسبوع الماضي، ويمني النفس بأن يواصل الصحوة السبت ضد الجريح الآخر ليدز يونايتد.

وقال ساوثمبتون في بيان مقتضب الجمعة "بإمكان نادي ساوثمبتون لكرة القدم التأكيد اليوم أنه عين روبن سيليس مدرباً للفريق الأول حتى نهاية موسم 2022/23".

وتأتي الاستعادة بسيليس عقب إقالة جونز الذي صمد بدوره في هذا المنصب لثلاثة أشهر فقط بعدما عين خلفاً للنمسوي رالف رازنهوتل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

المصدر / وكالات
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#ساوثامبتون #الدوري الإنجيزي

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