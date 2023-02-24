الفدائي يلتقي البحرين الشهر القادم

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن خوض المنتخب الوطني مباراة تجريبية أمام المنتخب البحريني، والتي تأتي في إطار مساعي الفدائي لتعويض إلغاء بطولة غرب آسيا التي كانت من المقرر أن تقام في الامارات.

واعتذرت الامارات عن استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا في نسختها العاشرة، دون أن توضح الأسباب وقبل فترة وجيزة من الموعد المحدد لها في شهر مارس المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للوقوف على مستوى اللاعبين من خلال مباراة الفدائي أمام البحرين، والي ستجمعهما في العاصمة البحرينية المنامة يوم 25 مارس المقبل.

وتعد هذه المباراة الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني منذ انتهاء مشواره في تصفيات كأس آسيا 2023 في شهر يونيو من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد معسكر الفدائي لمباراة البحرين استدعاء عدد من اللاعبين الجدد، في ظل مساعي الكابتن مكرم دبوب للوقوف على مستوى جميع اللاعبين ومنح الجدد فرصة للمشاركة.

المصدر / فلسطين أون لاين