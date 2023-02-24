قمم صعبة لكبار المرشحين في قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، والتي أسفرت عن مواجهات قوية بين الأندية الكبيرة المرشحة للذهاب بعيداً والمنافسة على اللقب في نسخة استثنائية تشهد مشاركة أندية كبيرة.

ووفقاً للقرعة، سيلعب فريق يونيون برلين الألماني، مفاجأة الموسم الكروي محلياً وأوروبياً، ضد فريق يونيون سانت جيلواز البلجيكي، في وقت ستجمع المباراة الثانية بين إشبيلية الإسباني ومنافسه فنربخشة التركي في مواجهة من المتوقع أن تكون صعبة جداً.

أما المباراة الثالثة فستجمع بين يوفنتوس الإيطالي، أحد المرشحين للذهاب بعيداً في البطولة الأوروبية، وفريق فرايبورغ الألماني الذي يُمكنه تصعيب الأمور كثيراً على "البيانكونيري"، في حين سيلعب فريق باير ليفركوزن الألماني ضد فريق فرينسفاروش المجري.

في المقابل، سيلعب فريق أرسنال الإنكليزي، المرشح للمنافسة على اللقب أيضاً، مباراة صعبة جداً ضد فريق سبورتينغ البرتغالي الذي يُقدم مستوى قوياً في البطولة الأوروبية، في حين سيلعب فريق روما الإيطالي قمة من العيار الثقيل ضد فريق ريال سوسييداد الإسباني.

أما مانشستر يونايتد الإنكليزي، الذي أقصى فريق برشلونة الإسباني في الدور الـ32، فسيلعب قمة كبيرة ضد فريق ريال بيتيس الإسباني، وستكون مباراة الذهاب على ملعب "أولد ترافورد" ومواجهة الإياب على ملعب بيتيس في إسبانيا.

وآخر مباريات دور الـ16 ستجمع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في مواجهة فريق فينورد الهولندي، وستُلعب مباريات الذهاب يوم 9 مارس/آذار، بينما مواجهات الإياب ستُلعب يوم 16 مارس/آذار.

المصدر / وكالات