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أندية غزة تبدأ بالتعاقدات مبكراً

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أندية غزة تبدأ بالتعاقدات مبكراً

24 فبراير 2023 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

بدأت بعض أندية غزة بالتعاقد مع اللاعبين بشكل رسمي، ومنهم من اتفق بشكل شفهي في إطار ترتيب أوراق فرقهم للموسم الرياضي القادم 2024/2023.

وأتمت بعض الأندية اتفاقها مع مجموعة من اللاعبين البارزين، بينما جددت أندية عقود لاعبيها للاستمرار في الموسم القادم، بعدما أثبتت حضورها وجدارتها الموسم الحالي، وفي اطار حفاظ الأندية على قوامها وفرض حالة من الاستقرار الفني.

ورغم عدم نهاية الموسم الحالي، إلا أن ندرة اللاعبين المميزين في غزة، أجبرت العديد من الأندية على الدخول في سوق الانتقالات مبكرا، والحفاظ على لاعبيها المميزين في ذات الوقت.

وتغيرت استراتيجية التعاقدات لدى العديد من الأندية في الدرجة الممتازة، بعدما عانت في الموسم الحالي، لكن ذات الوقت ستكون لديها الخيارات ضيقة، مع الأزمات المالية التي تعيشها وقلة جودة اللاعبين في ذات الوقت.

وككل عام يتعاقد العديد من الأندية مع مجموعة من اللاعبين دون تخطيط مسبق ولا رؤية مستقبلية، ودون وضع خطة ولا هدف للنادي، وفي ظل التخبط الإداري الذي تعيشه معظم الأندية في غزة.

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#أندية غزة #اللاعبين البارزين #الموسم الرياضي 2023/2024

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