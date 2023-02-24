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نعيم: نرفض تصريحات مدير الأونروا بالضفة حول استشهاد المواطن الأشقر بنابلس

24 فبراير 2023 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
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عبّر رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس في غزة د. باسم نعيم، عن رفضه تصريحات مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة المحتلة "آدم بوليكس" على حسابه في تويتر حول استشهاد المواطن عبد العزيز الأشقر، 64 عامًا، أثناء اجتياح قوات الاحتلال قبل يومين لمدينة نابلس العزيزة.

واعتبر نعيم التصريحات، تجاوزًا خطيرًا للدور المنوط بالأونروا وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطيئة بحق الشهيد وأسرته وشعبنا الفلسطيني.

وتسائل، "هل وجود مواطنينا في بيوتهم وداخل مدنهم هو المكان الخطأ؟ هل وجود الاحتلال في مدننا وقرانا هو المكان الصحيح؟ هل مقاومة شعبنا للاحتلال في الزمان الخطأ؟".

وأكد على وجوب أن تُعلّم الأونروا موظفيها، وخاصة المدراء، طبيعة دورهم في إطار التفويض الممنوح لها، وجوهره حماية اللاجئين والدفاع عنهم وتحسين ظروف حياتهم.

وشدد على ضرورة محاسبة المدير المذكور على خطيئته بحق الشهيد وأسرته وعدالة قضيتنا، وتجاوزه الخطير للتفويض الممنوح للأونروا، والإعلان عن النتائج بعد الاعتذار عما قام به موظفها.

ونبه إلى "إعادة النظر في سياسة الأونروا الحالية وإدّعاء الحيادية، لأنه مخالف لدورها المكلفة به وفق التفويض".

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#حماس #نابلس #الأونروا #نعيم #الشهيد الأشقر

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