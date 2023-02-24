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مجزرة نابلس والانفجار القادم

بركة: نحن أمام مرحلة فاصلة في تاريخ قضيتنا الفلسطينية تستدعي الاستنفار الكامل

24 فبراير 2023 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
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أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة، أن "المظاهرات الشعبية العارمة التي شهدتها فلسطين المحتلة ومخيمات الشتات تضامنا مع أهلنا في مدينة نابلس التي تعرضت لمجزرة صهيونية بشعة، إنما يشكل استجابة لنداء الحق والواجب، وانخراطا من أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم، داخل الأرض المحتلة وخارجها، في مسيرة المقاومة الحقة لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

وأشار بركة في تصريحات صحفية، أن "ما تشهده قضيتنا الوطنية الفلسطينية في الآونة الأخيرة، لاسيما تصاعد عمليات المقاومة، واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، مقابل السلوك الدموي لجيش الاحتلال، وإطلاق اليد لجنوده القتلة للإمعان في ارتكاب المزيد من المجازر الوحشية، إنما يؤكد أننا أمام مرحلة فاصلة في تاريخ قضيتنا، تستدعي من كل أبناء شعبنا وقواه الحية، الاستنفار الكامل، والانطلاق معاً، كلّ حسب قدرته وإمكانياته، لتعزيز مسيرة المقاومة، واستنزاف الاحتلال، ومحاصرته من كل الجهات".

وأوضح بركة أن "المظاهرات العارمة التي شهدتها مخيماتنا في الشتات دليل جديد على أن أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئين في الخارج، لم ولن ينسوا قضيتهم، وهم وأشقاؤهم في داخل الأرض المحتلة، يداً بيد، وصولا لدحر الاحتلال عن كامل  أرضنا، وتحرير مقدساتنا، وعودة لاجئينا إلى ديارهم.

ولبى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة والشتات، نداء عرين الأسود منتصف الليلة الماضية، بالخروج للشوارع والتكبير، نصرة للعرين والمقاومة، وتأكيدا على الالتفاف حول خيارها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #فلسطينيو الشتات #عرين الأسود

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