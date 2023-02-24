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أبو عسكر: مقاومة غزة جاهزة للرد على عدوان الاحتلال وجميع وسائلها مشروعة

24 فبراير 2023 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة وقفة إسناد للأسرى في سجون الاحتلال وللمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال القيادي في حركة حماس محمد أبو عسكر خلال الوقفة في شمال قطاع غزة، أن المقاومة الفلسطينية في غزة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وجميع وسائلها مشروعة.

وأضاف "لن نترك الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وأهلنا في الضفة الغربية وحدهم، و نقول للمستوطنين في المرحلة القادمة "ملاجئكم لن تحميكم".

ودعا أبو عسكر، أبناء أجهزة الأمنية بالضفة الغربية للانخراط في العمل المقاوم، قائلًا: "لإخواننا الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية للسلطة: أما آن الأوان أن تنتفضوا في وجه المحتل والإفراج عن المقاومين أمثال مصعب اشتية".

ووجه رسالة لمجموعات عرين الأسود، أن لا أمان للمنسقين ولا للسلطة، وإنما يريدون أن تعيشوا معهم تحت بساطير الاحتلال.

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#المقاومة #عرين الأسود

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