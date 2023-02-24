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القانوع: جماهير شعبنا ستظل حصناً لثورته وسنداً لمقاومته الباسلة

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القانوع: جماهير شعبنا ستظل حصناً لثورته وسنداً لمقاومته الباسلة

24 فبراير 2023 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن الجماهير الفلسطينية المهيبة التي خرجت منتصف الليلة الماضية في مختلف المدن والمخيمات والقرى من كل أرجاء فلسطين تؤكد التفافها حول المقاومة وإسنادها لثورة شعبنا في الضفة الغربية .

وقال القانوع في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، خروج شباب فلسطين يمثل رسالة التحام مع عرين الأسود والشباب الثائر في الضفة الغربية وتأكيد أنهم لن يسمحوا بالالتفاف على ثورة شعبنا وانتفاضته المشتعلة في مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأضاف أن جماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده ستظل تشكل حصناً لثورة شعبنا وسنداً لمقاومته الباسلة وستُفشل أي محاولة لقتل روح المقاومة في نفوس الشباب أو خمدها في ساحات النضال والثورة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الحاضنة الشعبية #القانوع

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