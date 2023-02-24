الناطق باسم سرايا القدس: جرائم الاحتلال ستدفع المقاومة نحو مزيد من العمل الجهادي

أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة"، اليوم الجمعة، أن رسالة المقاومة فجر الخميس تؤكد على جاهزيتها واستعدادها الدائم ووحدة موقفها وفعلها الميداني في مواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه.

وقال أبو حمزة في تغريدات على حسابه على تيلجرام: " إن ديمومة الاشتباك ماضية بإذن الله، وجرائم الاحتلال بحق شعبنا ستدفع المقاومة نحو مزيد من العمل الجهادي".

وأضاف الناطق العسكري أبو حمزة: "رحم الله شهداءنا الأبرار والتحية لجماهير شعبنا التي خرجت في كل الميادين مجددة عهدها للمقاومة وملبية نداء الثورة، ومؤكدة التفافها حول المقاومة".

المصدر / فلسطين أون لاين