ليلة عاصفة .. تعليق إعلام الاحتلال على مسيرات النصرة لـ"عرين الأسود"

تداولت وسائل الإعلام العبرية المسيرات الكبيرة التي انطلقت في مختلف المحافظات الفلسطينية بدءًا من شمال الضفة المحتلة حيث عرين الأسود، وليس انتهاءً بقطاع غزة الذي خرج تلبية لدعوة العرين، نصرة للمقاومة.

وعلقت القناة 12 العبرية بالقول: "ليلة عاصفة من نابلس إلى غزة، نزل مئات الفلسطينيين إلى الشوارع الليلة في عشرات المواقع في أنحاء الضفة وشرق القدس وقطاع غزة، وسط التوترات الأمنية وأحرقوا الإطارات وهتفوا "الله أكبر" ورددوا هتافات الثناء لـ "عرين الأسود" الذي دعاهم للتجمع عند منتصف الليل كعلامة للتنديد بالعملية التي نفذت في نابلس والتي توعدوا بالرد عليها".

وتظاهر آلاف المواطنين في عددٍ من مدن قطاع غزة والضفة المحتلة والقدس منتصف ليلة الخميس- الجمعة، تلبيةً لنداء "عرين الأسود" الذي أطلقته مساء الخميس.

وشوهد مئات من المواطنين الليلة في ميدان رئيسي في نابلس وتظاهرات أخرى في مدن قطاع غزة.

وكانت مجموعات عرين الأسود دعت الجماهير إلى الخروج مع انتصاف الليل إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة؛ "لنسمع من به صمم بيعة أبناء هذا الشعب للدماء التي سالت".







المصدر / فلسطين أون لاين