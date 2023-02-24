حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة غائمًا جزئيًا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة، غائمًا جزئيًا وباردًا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين