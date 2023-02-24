ما هي حقيقة هبوط برشلونة إلى دوري المؤتمر الأوروبي؟

ودّع برشلونة الإسباني منافسات الدوري الأوروبي، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد (1-2) في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

وكان الذهاب في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل برشلونة قد انتهى بالتعادل (2-2)، فيما فاز مانشستر يونايتد على ملعبه إيابا (2-1)، ليتأهل بتفوقه (4-3) في مجموع المباراتين.

برشلونة وصل لملاقاة مانشستر يونايتد بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة خلف بايرن ميونيخ وإنتر ميلان.

في المقابل, اضطر مانشستر يونايتد لخوض مرحلة الملحق بدلا من التأهل مباشرة، بعدما احتل وصافة مجموعته خلف ريال سوسييداد.

حقيقة هبوط برشلونة في الفترة بين مباراتي الذهاب والإياب، تداولت عدة حسابات على منصات التواصل الاجتماعي حقيقة مفادها أن الخاسر من تلك المواجهة سينتقل للمنافسة على البطولة الثالثة لأندية أوروبا، وهي دوري المؤتمر الأوروبي.

تلك المعلومة أكدها المعلق التونسي عصام الشوالي، أثناء تعليقه على مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد وبرشلونة على ملعب "أولد ترافورد".

غير أن هذه المعلومة ليست صحيحة، كون خسارة برشلونة تعني خروجه من المنافسات الأوروبية بشكل نهائي.

نظام دوري المؤتمر يطابق نظيره في الدوري الأوروبي، إذ يتأهل أصحاب الصدارة في المجموعات الـ8 إلى ثمن النهائي بشكل مباشر، فيما يقام دور فاصل بين أصحاب الوصافة والقادمين من البطولة الأعلى.

هذا يعني أن 8 أندية تنتقل من دوري الأبطال إلى الدوري الأوروبي، ومثلها من "اليوروباليغ" إلى دوري المؤتمر، وهو ما يحدث في مرحلة الملحق الفاصل فقط.

المصدر / وكالات