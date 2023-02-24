إصابتان خلال صد هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

أصيب مواطنان مساء الخميس خلال تصدي المواطنين لهجوم شنه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة أن مجموعات من المستوطنين هاجمت المنازل الواقعة بين بلدتي قصرة وجالود، وتصدى لهم الأهالي ووقع تبادل لإطلاق النار، ما دفع المستوطنين للانسحاب.

مصادر محلية: إصابة شابين بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين على قرية قصرة جنوب نابلس pic.twitter.com/8WcBf3LlpU — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 23, 2023

وأضافت أن مواطنين أصيبا بالرصاص أحدهما بالبطن والآخر بالقدم، وتم نقلهما للمركز الطبي بالبلدة، ثم نقل الأول لمستشفى رفيديا بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين