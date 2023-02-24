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بالفيديو إصابتان خلال صد هجوم للمستوطنين جنوب نابلس

24 فبراير 2023 . الساعة 00:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب مواطنان مساء الخميس خلال تصدي المواطنين لهجوم شنه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة أن مجموعات من المستوطنين هاجمت المنازل الواقعة بين بلدتي قصرة وجالود، وتصدى لهم الأهالي ووقع تبادل لإطلاق النار، ما دفع المستوطنين للانسحاب.

وأضافت أن مواطنين أصيبا بالرصاص أحدهما بالبطن والآخر بالقدم، وتم نقلهما للمركز الطبي بالبلدة، ثم نقل الأول لمستشفى رفيديا بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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