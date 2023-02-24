تظاهرات ليلية في الضفة وغزة تلبي نداء "عرين الأسود"

تظاهر آلاف المواطنين في عددٍ من مدن قطاع غزة والضفة الغربية منتصف ليلة الخميس- الجمعة، تلبيةً لنداء "عرين الأسود" الذي أطلقته مساء الجمعة.

وشوهد مئات من المواطنين الليلة في ميدان رئيسي في نابلس وتظاهرات أخرى في مدن قطاع غزة.

وكانت مجموعات عرين الأسود دعت الجماهير إلى الخروج نهاية هذه الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة؛ "لنسمع من به صمم بيعة أبناء هذا الشعب للدماء التي سالت".

شاهد| مسيرة في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم تلبية لنداء العرين pic.twitter.com/wSE38e9H8I — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 23, 2023

وجاء في البيان:"أبناء المقاومة يتجهزون في هذه الساعات لمعركة الرد السريع"، مشددة على أنها لا تريد "أي إساءة لأي من أبناء شعبنا، ولا أي احتكاك ولا أي هتاف مسيء إلا للاحتلال".

استجابة لنداء عرين الأسود.. تجمهر آلاف الفلسطينيين عند دوار الشهداء في نابلس pic.twitter.com/fJOGFCE9Xy — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 23, 2023

يُذكر أن دعوات شبابية انتشرت تطالب بالخروج منتصف الليلة على المفترقات الرئيسية في محافظات قطاع غزة، في دوار النجمة برفح وعمارة جاسر بخانيونس، ودوار المدفع بدير البلح، ودوار النادي البريج، ودوار النصيرات والجندي المجهول بغزة، والترنس جباليا.

كما انتشرت دعوات للانطلاق من مسجد أبو عبيدة في مخيم شعفاط إلى المواجهات مع قوات الاحتلال على الحاجز.

وفي السياق، غرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم #الله_أكبر تلبية لنداء عرين الأسود.

المصدر / فلسطين أون لاين