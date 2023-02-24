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بالفيديو تظاهرات ليلية في الضفة وغزة تلبي نداء "عرين الأسود"

24 فبراير 2023 . الساعة 00:49 بتوقيت القدس
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تظاهرات ليلية في الضفة وغزة تلبي نداء "عرين الأسود"

تظاهر آلاف المواطنين في عددٍ من مدن قطاع غزة والضفة الغربية منتصف ليلة الخميس- الجمعة، تلبيةً لنداء "عرين الأسود" الذي أطلقته مساء الجمعة.

وشوهد مئات من المواطنين الليلة في ميدان رئيسي في نابلس وتظاهرات أخرى في مدن قطاع غزة.

وكانت مجموعات عرين الأسود دعت الجماهير إلى الخروج نهاية هذه الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة؛ "لنسمع من به صمم بيعة أبناء هذا الشعب للدماء التي سالت".

وجاء في البيان:"أبناء المقاومة يتجهزون في هذه الساعات لمعركة الرد السريع"، مشددة على أنها لا تريد "أي إساءة لأي من أبناء شعبنا، ولا أي احتكاك ولا أي هتاف مسيء إلا للاحتلال".

يُذكر أن دعوات شبابية انتشرت تطالب بالخروج منتصف الليلة على المفترقات الرئيسية في محافظات قطاع غزة، في دوار النجمة برفح وعمارة جاسر بخانيونس، ودوار المدفع بدير البلح، ودوار النادي البريج، ودوار النصيرات والجندي المجهول بغزة، والترنس جباليا.

كما انتشرت دعوات للانطلاق من مسجد أبو عبيدة في مخيم شعفاط إلى المواجهات مع قوات الاحتلال على الحاجز.

وفي السياق، غرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم #الله_أكبر تلبية لنداء عرين الأسود.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الضفة #مظاهرات #عاجل #بيان من عرين الأسود

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