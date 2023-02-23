مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس 23 فبراير 2023 نحو ملعب "أولد ترافورد", الذي يحتضن مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني, في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدفين لكل منهما الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب " "سبوتيفاي كامب نو".

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره برشلونة اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة, العاشرة بتوقيت فلسطين ومصر. أما بتوقيت الإمارات, فتجري المباراة الساعة الثانية عشرة ليلا, في حين تقام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المغرب.

تشكيلة برشلونة أمام مانشستر يونايتد فيما يلي تشكيلة برشلونة: - حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن. - الدفاع: جوليس كوندي وأندريس كريستنسين وأليخاندرو بالدي ورونالد أراخو. - الوسط: سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ وفرانك كيسي. - الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وسيرجي رويبرتو.

تشكيلة مانشستر يونايتد أمام برشلونة فيما يلي تشكيلة مانشستر يونايتد: - حراسة المرمى: ديفيد دي خيا. - الدفاع: أرون فان بيساكا ولوك شاو ورفائيل فاران وليساندرو مارتينيز. - الارتكاز: كاسيميرو وفريد. - وسط هجومي: برونو فيرنانديز وغادون سانشو وجوت فيغهورست. - الهجوم ماركوس راشفورد.