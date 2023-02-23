الهدمي: شعبنا يعيش مرحلة مفصلية في مشوار تحرره

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة الهدم والتهجير ناصر الهدمي، إن شعبنا يعيش مرحلة مفصلية في مشوار تحرره، بفعل تصاعد العمل المقاوم.

وأكد الهدمي أن العصيان المدني شكل من أشكال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن الاحتلال عمل على إجبار الشعب الفلسطيني أن يلتزم بقوانينه الإجرامية لذلك لجأ للعصيان المدني.

وبين أن المجتمع الفلسطيني متوحد من أجل التخلص من الاحتلال، الذي يرى أن العصيان المدني خطر على وجوده.

وأوضح أن المقاومة بالضفة الغربية أثبتت قدرتها على مواجهة الاحتلال، الذي عمل على جعل مدينة القدس عاصمة له، ولكن المقدسيون أثبتوا فشله بذلك.

وشدد على أن شعبنا مطالب بمقاومة مخططات الاحتلال الإجرامية، للحفاظ على الوجود الفلسطيني.

وبدأت أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة الأحد الماضي، تنفيذ قرار العصيان المدني، رفضًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المقدسيين.

وأشعل الشبان إطارات المركبات إيذانًا ببدء فعاليات العصيان المدني في شعفاط وجبل المكبر والعيساوية وعناتا، الذي أعلنته القوى الوطنية والإسلامية.

وتأتي خُطوة العصيان المدني رفضًا لإجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة، والتي تهدف إلى تهجير السُكان الأصليين وتفريغ المدينة من المقدسيين.

المصدر / حرية نيوز