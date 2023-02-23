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قاسم: حديث الاحتلال عن تكرار جريمة نابلس يؤكد نواياه العدوانية

23 فبراير 2023 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن تصريحات وزير جيش الاحتلال، عن استعداد جيشه لتكرار جريمة نابلس، يؤكد نواياه العدوانية ضد شعبنا في الضفة الغربية.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي مقتضب، مساء اليوم الخميس، إن هذا التصريح يكشف حجم النفاق عند كل الجهات الدولية التي تساوي بين شعبنا والاحتلال، وعجز كل المنظومة الدولية عن وقف جرائم الاحتلال وإرهابه.

أتت تصريحات وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت بعد ساعات من المجزرة التي اقترفتها قواته في نابلس أمس الأربعاء، وأدت لاستشهاد 11 مواطنًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #نابلس #حازم قاسم

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