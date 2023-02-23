البردويل: المجتمع الدولي منحاز للاحتلال على حساب فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل أنّ المجتمع الدولي منحاز وفيه حقد ديني وأيدلوجي على المنطقة وفلسطين بشكل خاص، والغرب هو من زرع الاحتلال ويقف اليوم عاجزًا أمام سياسته الفاشية.

وشدد البردويل خلال حديثه لقناة الأقصى على أنّ طبيعة الكيان الصهيوني قائمة على الفاشية والإجرام والعدوان، ووجود الحكومة الصهيونية فرصة للشعب الفلسطيني لفضح الاحتلال وجرائمه.

وأوضح أنّ الكيان الصهيوني يصدر نفسه على أنه ديمقراطي والشعب الفلسطيني إرهابي معادي للسامية، وأن الصهاينة يستخفون بمشاعر العرب والمسلمين باستمرار عدوانهم على القدس والأقصى.

وطالب البردويل الفصائل ببلورة استراتيجية عمل وطني تستثمر العمل الفردي المقاوم، مشيراً إلى أنّ الساحات الفلسطينية مطالبة بالعمل لصالح القضية الفلسطينية كل حسب إمكانياته.

وشدّد على أن شعبنا يزداد كل يوم تمسكًا بمدينة القدس، وأن ثورات الشعوب عادة ما تبدأ بالعمل الفردي الذي يعد تعبيرًا عن حالة غضب جماعي، مؤكداً أن الفلسطيني على مراحل التاريخ أثبت أن المقاومة تجبر الاحتلال الصهيوني على التراجع.

وبيّن البردويل أن الحكومة الصهيونية الفاشية تحاول تسريع عملية تهويد المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أنّ الاحتلال الصهيوني يتخبط بشكل كبير جدًا.

ودعا إلى تقييم التجربة السياسية الفلسطينية والاستفادة من جميع جوانبها، مؤكداً أننا نمتلك نقاط قوة لا توجد لدى الكيان وعلينا استثمارها بشكل جيد.

ونوّه أنّ طرد وفد الكيان الصهيوني من القمة الإفريقية دلالة على أن الاحتلال لديه نقاط ضعف واضحة، وأن الخلافات الداخلية في الكيان الصهيوني فرصة هامة للمقاومة بأن تحدث اختراقات.

وأشار إلى أنّ الجندي الصهيوني يتمنى الموت حتى لا يواجه المقاومة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الضفة الغربية ستحسم الصراع مع الاحتلال الصهيوني.

واستنكر البردويل استمرار السلطة في نهج التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، داعياً السلطة للدفاع عن شعبنا الفلسطيني في ظل جرائم الاحتلال المستمرة، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحولات سياسية لصالح قضيتنا وعلى السلطة إدراكها واستغلالها.

وأشاد بدور الشعوب العربية التي لم تقبل بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أنّ التطبيع مع الدول العربية يؤكد وجود أزمة وجودية للكيان الصهيوني.

وفي سياق العلاقات الدولية أشار البردويل إلى عدم وجود أي مانع من بناء علاقات مع أي طرف بالعالم ينصر القضية الفلسطينية، مؤكدا عدم التنازل عن الثوابت الوطنية وأن حماس أقامت مبادئها من قلب الثوابت والأهداف الفلسطينية.

وقال "الرباعية الدولية لم تعد موجودة ونستهجن التمسك بشروطها الضارة بالقضية الفلسطينية".

المصدر / فلسطين أون لاين