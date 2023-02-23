تصاعد عمليات المقاومة في الضفة والقدس في الساعات الأخيرة

شهدت عمليات المقاومة الفلسطينية اتساعا واضحا في أعمال المقاومة في الساعات الـ24 الأخيرة على مستوى الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وذلك في ضوء حالة الغضب التي فجرتها مجزرة الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً في مدينة نابلس يوم أمس الأربعاء.

وسجل 53 عملاً مقاوماً في مناطق الضفة والقدس أدت لوقوع 6 إصابات في صفوف الاحتلال والمستوطنين.

ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد تم تسجيل 8 عمليات إطلاق نار، وتفجير 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة، و4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم 3 مركبات له، واندلاع 34 نقطة مواجهة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في القدس كصور باهر والطور والعيساوية وأبو ديس وبيت اجزا، وسلوان والرام، وحاجز قلنديا الذي شهد عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات في النبي صالح والبيرة ومعسكر عوفر، كما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال في مستوطنة دوات وحاجز دوتان ومستوطنة حومش والحفيرة في جنين.

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال على حاجز الطيبة بطولكرم، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في كل من مصانع جيشوري والجدار الفاصل وبوابة نتساني عوز، وفي قلقيلية على الحاجز الجنوبي بلدة عزون التي تصدى فيها الفلسطينيون للمستوطنين وحطموا مركباتهم.

أما في نابلس، فاستهدف المقاومون جنود الاحتلال في مستوطنة شافي شمرون، واندلعت مواجهات في قريوت وحوارة، وتصدى الشبان للمستوطنين وحطموا مركباتهم في حوارة وزعترة التي أصيب فيها 4 مستوطنين.

وشهدت بيت لحم، إطلاق نار واندلاع مواجهات في بيت فجار، ومخيم عقبة جبر وعين السلطان في أريحا، بالإضافة إلى مخيم العروب وباب الزاوية وبيت عينون وخرسا وبيت أمر في الخليل، بينما تصدى المواطنون للمستوطنين وحطموا مركباتهم في مستوطنة كريات أربع في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين