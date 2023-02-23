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الجهاد الإسلامي: مواقف مسؤولي الأمم المتحدة مضللة وتتجاهل الحقائق

23 فبراير 2023 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
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قال مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن مواقف وسطاء الأمم المتحدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي "مائعة ولا تنسجم مع دورهم ومهامهم".

وأوضح شهاب في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن "الميوعة والنفاق السياسي الذي تتسم به تصريحات المسؤولين الأمميين تتجاهل الحقائق على الأرض ولا تحمل إدانة واضحة للجرائم الإسرائيلية".

وأضاف "تابعنا على سبيل المثال تعقيب المبعوث الأممي تور وينسلاند حول الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في نابلس أمس، وهي تصريحات لا ترقى لمستوى خطورة الانتهاك الذي قامت به قوات الاحتلال".

أكد شهاب أن تصريحات المبعوث الأممي "تتعمد تجنب تحميل (إسرائيل) مسؤولية ما جرى".

وبيّن القيادي في الجهاد أن التركيز على استخدام مصطلح "دائرة العنف" فيه تضليل للرأي العام بهدف المساواة بين الضحية والجلاد .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #الأمم المتحدة #نابلس

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