بصورة ضخمة.. غزة تخلد شهداء مجزرة نابلس

شهد مفترق السرايا وسط مدينة غزة مساء اليوم الخميس رفع لافتة ضخمة تضم صور شهداء مدينة نابلس الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، وإلى جانبهم كلمة المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة".

وضمت اللافتة صور الشهداء: حسام بسام اسليم (24 عاماً)، ومحمد عمر أبو بكر (23 عامًا)، ومصعب منير عويص (26 عامًا)، ووليد رياض دخيل (23 عامًا)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عامًا)، ومحمد خالد العنبوسي (25 عامًا)، وتامر نمر ميناوي (33 عامًا)، وجاسر جميل قنعير (23 عامًا)، وعدنان سبع بعارة (72 عامًا)، ومحمد فريد شعبان (16 عامًا).

إضافةً إلى صورة أبو عبيدة، وكلمته التي أوردها تعقيبا على مجزرة نابلس: "إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة الغربية وصبرها آخذ بالنفاد."

ويشهد قطاع غزة حالة من الغضب الشديد منذ ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجزرة في نابلس.

فقد عم الإضراب الشامل مدن القطاع ومخيماته اليوم، كما اشتبك الشباب الثائر مع قوات الاحتلال على طول الأراضي الشرقية من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين