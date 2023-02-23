حماس تنعى القيادي الدكتور حسين عاشور

نعت حركة حماس إلى شعبنا وإلى الأمة العربية والإسلامية وإلى أعضاء وأنصار وكوادر الحركة القيادي الدكتور حسين عاشور الذي قضى نحبه مرابطا مصابرا مساء أمس الأربعاء في مدينة غزة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل من أجل دينه ووطنه وقضيته وأمته.

وقالت الحركة في بيان النعي، اليوم الخميس: "إن الراحل الكبير الدكتور أبو محمد تشرف بخدمة شعبه وقضيته من مواقع عديدة، كان له فيها دوره وأثره المشهود، فقد كان له دوره الإنساني والوطني الكبير في وزارة الصحة الفلسطينية ومستشفياتها، كما كان له دوره القيادي الحركي في التأسيس والعمل في الهيئات الشورية والتنظيمية لحركة حماس بغزة، إضافة إلى دوره الريادي في تفعيل العمل العسكري إلى جانب القائد الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة".

وتوجهت الحركة بخالص التعازي إلى عائلة الدكتور أبو محمد وذويه ومحبيه وعموم آل عاشور في الوطن والشتات، سائلةً الله عز وجل أن يتقبله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وشيع جثمان الراحل في موكب جنائزي مهيب في مدينة غزة بعد ظهر اليوم الخميس، وسط مشاركة حشود من المواطنين يتقدمهم عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين.

المصدر / فلسطين أون لاين