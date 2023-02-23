بري: نحتاج لمواقف عربية تاريخية لوقف المذبحة في فلسطين

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إننا بحاجة إلى وقفة تاريخية جدية لوقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس.

وأضاف بري تعقيباً على العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الشعب الفلسطيني: "مدعوون جميعاً إلى جهد استثنائي عربي وإسلامي، ليس لإدانة الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي ترتكبها المستويات السياسية والعسكرية في (إسرائيل) فحسب، إنما لوقفة تاريخية جدية لوقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهذه المرة انطلاقاً من نابلس".

واستشهد 11 مواطنًا وأصيب 107 آخرون، منهم إصابات حرجة، في عدوان الاحتلال أمس على مدينة نابلس، ليرتفع عدد شهداء الضفة منذ بدء العام الجاري إلى 62 شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين