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حماس: حرمان الاحتلال للأسرى من الرعاية الطبية إمعان في القتل البطيء

23 فبراير 2023 . الساعة 16:55 بتوقيت القدس
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اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مصادقة "كنيست" الاحتلال بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى الحد والحرمان من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسرى الفلسطينيين في سجونه، إمعانٌ في سياسة الإهمال الطبي المتعمَّد والقتل البطيء لهم.

وأكدت الحركة في بيان اليوم الخميس، أن القانون الصهيوني تعبير عن فاشية الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا، محذرا من خطورة القانون العنصري الذي لن يرهب أسرانا ولن يفتّ في عضدهم.

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى إدانة هذا القانون وغيره من القوانين الصهيونية المطبّقة بشكل قسري وتعسّفي على شعبنا، والمخالِفة لأبسط معايير وقوانين حقوق الإنسان.

كما دعت للعمل على رفع شهاداتهم وتقاريرهم حول عنصرية وجرائم الاحتلال إلى المحاكم الدولية المختصّة انتصاراً لقيم الحرية والعدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الأسرى #الاحتلال

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