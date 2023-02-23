جبل المكبر يلتقي البيرة واختبار صعب للهلال أمام الظاهرية

غزة/ وائل الحلبي:

يسعى جبل المكبر للحفاظ على صدارته لترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين، في مباراته الهامة أمام مؤسسة البيرة، في افتتاح الجولة الـ20 التي ستشهد قمة تجمع الظاهرية وهلال القدس، ويحل شباب الخليل ضيفا ثقيلا على مركز بلاطة.

يأمل جبل المكبر في أن يواصل انتصاراته عندما يلتقي ضيفه مؤسسة البيرة، في اللقاء الذي يقام على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، والحفاظ على صدارته للترتيب.

المكبر يدخل اللقاء وعينه على حصد النقاط الثلاثة على أمل أن يتعثر جاره هلال القدس في مباراته أمام الظاهرية، حيث يتساوى الفريقان برصيد النقاط 46 نقطة لكل منهما، مع تفوق المكبر بفارق المواجهات المباشرة فيما بينهما.

البيرة يدرك صعوبة مهمته لكنه يتطلع إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل واقتناص نقطة التعادل على أقل تقدير من أمام المتصدر، رغم أن موقفه جيد على صعيد البقاء في ظل احتلاله للمركز الثامن برصيد 21 نقطة.

على ستاد الخضر يستقبل الظاهرية ضيفه هلال القدس في مباراة تغيب عنها جماهير الغزلان "عقوبة من اتحاد الكرة"، الأمر الذي يجعل الضيوف يطمعون في اقتناص الفوز بعد ابتعاد الظاهرية عن المنافسة على اللقب.

تعثر الظاهرية في أخر جولتين بالخسارة من وادي النيص والأمعري جعل الفريق يبتعد بمسافة كبيرة عن المقدمة، بتوقف رصيده عند 39 نقطة في المركز الرابع

على الجانب الأخر يدخل هلال القدس اللقاء بحثا عن مواصلة الانتصارات والاستمرار بملاحقة جاره المكبر حال فوز على البيرة أو العودة للصدارة إن تعثر المكبر بالتعادل أو الخسارة، خاصة وأن الهلال يتساوى معه برصيد النقاط.

مركز بلاطة سيكون في مهمة صعبة عندما يستقبل ضيفه شباب الخليل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية.

بلاطة يمني النفس في تحقيق فوز معنوي للفريق بعد تعثره الأخير بالتعادل أمام أهلي الخليل، والذي أبقاه في المركز الخامس برصيد 32 نقطة حيث يبتعد الفريق عن سباق المنافسة منذ وقت مبكر.

شباب الخليل لا يريد سوى النقاط الثلاثة والتمسك بكل آماله في المنافسة رغم أن الأمر أصبح أكثر صعوبة، خاصة بعد الخسارة التي مُنى بها في الأسبوع الماضي من المكبر، ليتوقف بعدها رصيد الفريق عند 40 نقطة في المركز الثالث.

، لكنه يريد الفوز من أجل تصويب أوضاعه والعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى.