شارك المئات من الشباب الثائر في مسيرات على طول الأراضي الشرقية من قطاع غزة عصر اليوم الخميس، تنديداً بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس التي أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً أمس.

وتقدم الشبان لليوم الثاني على التوالي نحو السياج الفاصل في جباليا شمال القطاع وخان يونس ورفح جنوبي القطاع، وأشعلوا الإطارات المطاطية بكثافة، ورفعوا علم فلسطين وصور لشهداء نابلس، ولافتات تندد بمجزرة الاحتلال.

وردد الشباب الثائر هتافات في جباليا وخان يونس ورفح تحيي سواعد المقاومين في الضفة الغربية، وأخرى تدعو لضرورة توفير الدعم اللازم لمواصلة المقاومة وحمايتها.

وأفاد شهود عيان أن مواجهات اندلعت في أكثر من نقطة شرقي القطاع، تخللها رشق الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ يوم أمس حالة من الغضب الشديد جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدنية نابلس شمالي الضفة الغربية والتي أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً.











المصدر / فلسطين أون لاين