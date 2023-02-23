فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي

نابلس: دعوات للحشد في "فجر الشهداء العظيم" بمسجد النصر

غزة: إعلان إنهاء الخلاف حول الفروقات الجمركية على استيراد المركبات

من هو د. حسين عاشور؟

فارس: الاحتلال يشرعن جريمة (القتل البطيء)

محللون إسرائيليون: (إسرائيل) تستدرج تصعيدًا واسعًا بحجم انتفاضة جديدة

جماهير جنين تُشيّع جثمان الشهيد المقاوم محمد أبو صباح

نقيب المهندسين: مستمرون في التصعيد النقابي بسبب مماطلة حكومة اشتية

غضب في بلدة جيوس واتهامات للسلطة بالتقاعس عن ضبط الأمن

طالع الأسماء.. الإعلان عن آلية السفر ليوم الأحد القادم

تنديدا بمجزرة نابلس

بالفيديو والصور مسيرات ومواجهات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة

23 فبراير 2023 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
...
الشباب الثائر يشعلون الإطارات شرق غزة تنديدا بمجزرة الاحتلال في نابلس (تصوير: رمضان الأغا)

شارك المئات من الشباب الثائر في مسيرات على طول الأراضي الشرقية من قطاع غزة عصر اليوم الخميس، تنديداً بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس التي أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً أمس.

وتقدم الشبان لليوم الثاني على التوالي نحو السياج الفاصل في جباليا شمال القطاع وخان يونس ورفح جنوبي القطاع، وأشعلوا الإطارات المطاطية بكثافة، ورفعوا علم فلسطين وصور لشهداء نابلس، ولافتات تندد بمجزرة الاحتلال.

وردد الشباب الثائر هتافات في جباليا وخان يونس ورفح تحيي سواعد المقاومين في الضفة الغربية، وأخرى تدعو لضرورة توفير الدعم اللازم لمواصلة المقاومة وحمايتها.

وأفاد شهود عيان أن مواجهات اندلعت في أكثر من نقطة شرقي القطاع، تخللها رشق الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ يوم أمس حالة من الغضب الشديد جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مدنية نابلس شمالي الضفة الغربية والتي أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً.

55555.jpg
555.jpg
5.jpg
55.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #نابلس #السياج الفاصل #الشباب الثائر #مجزرة نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة