نابلس: دعوات للحشد في "فجر الشهداء العظيم" بمسجد النصر

انطلقت دعوات للحشد والمشاركة في صلاة الفجر العظيم يوم غدٍ الجمعة، في مسجد النصر بنابلس، وفاءً لشهداء المدينة.

وأكدت الدعوات على ضرورة الحشد في صلاة الفجر وتجديد البيعة للمقاومة والوفاء لتضحيات المقاومين ودمائهم الطاهرة.

وتحمل الدعوات عنوان "فجر الشهداء العظيم"، وفاء لشهداء نابلس ودمائهم وتضحياتهم.

وارتقى أمس 11 شهيداً خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس ومحاصرة أحد المنازل.

وسادت حالة من الحداد والإضراب الشامل في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، تضامناً مع أهل نابلس، وتنديداً بجريمة الاحتلال وإكراماً لأرواح الشهداء الذين ارتقوا أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين