غزة: إعلان إنهاء الخلاف حول الفروقات الجمركية على استيراد المركبات

أعلن نقيب مستوردي المركبات في محافظات قطاع غزة، إسماعيل النخالة، عن إنهاء الخلاف القائم حول الفروقات الجمركية على استيراد المركبات.

وقال النخالة في تصريح صحفي، وصل " " نسخة عنه، اليوم الخميس، إنه بناءً على الجهود الحثيثة التي بذلتها الغرفة التجارية بمدينة غزة ممثلة برئيس مجلس إدارتها عائد أبو رمضان وأعضاء مجلس الإدارة، يعلن نقيب مستوردي المركبات بمحافظات غزة عن إنهاء الخلاف القائم بما يتعلق بالفروقات الجمركية.

وأضاف: "وعليه تم الموافقة بالسماح على إدخال المركبات العالقة وتسليمها لأصحابها بإشراف النقابة".

وتقدم باسم مجلس نقابة مستوردي المركبات بجزيل الشكر والعرفان لكافة الجهات الحكومية والغرفة التجارية وأعضاء المجلس التنسيقي والمؤسسات والنقابية وكافة مؤسسات القطاع الخاص، ولكل من ساهم لإنهاء الخلاف.

وخص النخالة بالشكر لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعاليس، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، ووكيل وزارة المواصلات اللواء صلاح أبو شرخ، ووكيل وزارة الاقتصاد عبد الزريعي ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة.

المصدر / فلسطين أون لاين