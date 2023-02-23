فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة: إعلان إنهاء الخلاف حول الفروقات الجمركية على استيراد المركبات

من هو د. حسين عاشور؟

فارس: الاحتلال يشرعن جريمة (القتل البطيء)

محللون إسرائيليون: (إسرائيل) تستدرج تصعيدًا واسعًا بحجم انتفاضة جديدة

جماهير جنين تُشيّع جثمان الشهيد المقاوم محمد أبو صباح

نقيب المهندسين: مستمرون في التصعيد النقابي بسبب مماطلة حكومة اشتية

غضب في بلدة جيوس واتهامات للسلطة بالتقاعس عن ضبط الأمن

طالع الأسماء.. الإعلان عن آلية السفر ليوم الأحد القادم

تمديد الاعتقال الإداري للأسيرين القائدين "أبو الهيجا" و"علقم"

تزكية لاعب كرة قدم ضمن مجلس إدارة نادٍ بغزة

غزة: إعلان إنهاء الخلاف حول الفروقات الجمركية على استيراد المركبات

23 فبراير 2023 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
...
نقيب مستوردي المركبات في محافظات قطاع غزة إسماعيل النخالة

أعلن نقيب مستوردي المركبات في محافظات قطاع غزة، إسماعيل النخالة، عن إنهاء الخلاف القائم حول الفروقات الجمركية على استيراد المركبات.

وقال النخالة في تصريح صحفي، وصل "" نسخة عنه، اليوم الخميس، إنه بناءً على الجهود الحثيثة التي بذلتها الغرفة التجارية بمدينة غزة ممثلة برئيس مجلس إدارتها عائد أبو رمضان وأعضاء مجلس الإدارة، يعلن نقيب مستوردي المركبات بمحافظات غزة عن إنهاء الخلاف القائم بما يتعلق بالفروقات الجمركية.

وأضاف: "وعليه تم الموافقة بالسماح على إدخال المركبات العالقة وتسليمها لأصحابها بإشراف النقابة".

وتقدم باسم مجلس نقابة مستوردي المركبات بجزيل الشكر والعرفان لكافة الجهات الحكومية والغرفة التجارية وأعضاء المجلس التنسيقي والمؤسسات والنقابية وكافة مؤسسات القطاع الخاص، ولكل من ساهم لإنهاء الخلاف.

وخص النخالة بالشكر لرئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة عصام الدعاليس، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، ووكيل وزارة المواصلات اللواء صلاح أبو شرخ، ووكيل وزارة الاقتصاد عبد الزريعي ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#فروقات جمركية #استيراد مركبات #استيراد مركبات غزة #مستوردي المركبات غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة