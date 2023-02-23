من هو د. حسين عاشور؟

ولد الدكتور حسين عاشور لأسرة فلسطينية غزية بتاريخ 1-11-1956م، ودرس في جامعة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية وتخرج منها عام 1983م، طبيباً استشارياً متخصصاً في الأنف والأذن والحنجرة، وهو من المؤسسين الأوائل لحركة الإخوان و حركة حماس في منطقة الزيتون بمدينة غزة.

ترأس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الشفاء الطبي، وعمل مديراً عاماً لدائرة الرقابة في وزارة الصحة، كما ترأس مجمع الشفاء الطبي وقاده بجدارة.

وكان ذلك في أحلك الظروف يرعى الجراح ويخفف الآلام حيث وافق ذلك ثلاثة حروب على قطاع غزة واستنكاف غالبية الأطباء .

اقرأ أيضا: "الإعلامي الحكومي" ينعى المدير الأسبق لمجمع الشفاء حسين عاشور

أيضاً؛ تقلد رئاسة قيادة حركة المقاومة الإسلامية في حركة "حماس" ومجلس الشورى في منطقة جنوب غزة، وكان عضواً في مجلس الشورى العام للحركة، من الذين أعادوا تفعيل النشاط العسكري لكتائب القسام.

تعرض للاعتقال والتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، وكان مشهودا له بقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم فهو صاحب المواقف الصلبة .

حرُص على تفقد أحوال الناس والفقراء والمساكين ومن ضاقت بهم السبل وكان مشهورا باقراض الناس والتيسير عليهم في أزماتهم .

كان مربيًا متميزًا حريصًا على دعوته يعلم أبناء حركته فقه الدعوة إلى الله ولا يهمه أن يجلس ليعلم حديثي الدعوة بنفسه.

كان رحمه الله ممن وطنوا أنفسهم على التضحية بماله ووقته وجهده وأغلى ما يملك في سبيل الله دون تردد، فكان سريع الاستجابة لما تتطلبه أعباء الدعوة وتكاليف القيادة من أثمان.

توفي يوم أمس، الموافق 23 فبراير 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين