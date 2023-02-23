نقيب المهندسين: مستمرون في التصعيد النقابي بسبب مماطلة حكومة اشتية

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكدت نقيب المهندسين نادية حبش، أن النقابة مستمرة في التصعيد والحضور إلى المؤسسات الحكومية دون العمل، والمغادرة عند الساعة 12 ظهرًا، احتجاجًا على مماطلة حكومة محمد اشتية في تنفيذ مطالب المهندسين.

وقالت حبش لصحيفة "فلسطين": النقابة مقبلة على تصعيد نقابي بأشكال مختلفة، وسيتم الكشف عن كل فعالية في وقتها.

وشدّدت على أن "نزاع العمل لن يتوقف حتى تحقيق مطالب النقابة، التي كنا نطالب فيها عام 2014، وتتعلق بالمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، برفع علاوة طبيعة العمل ضمن قانون الخدمة المدنية لفئة من الموظفين تضم المهندسين الزراعيين والصيادلة وأطباء الأسنان من 90% إلى 120%".

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وأوضحت أن حكومة اشتية نفذت تطبيق علاوة العمل لشريحة أطباء الأسنان والصيادلة ولم تنفذ للمهندسين منذ عام 2014.

وبيّنت أن النقابة تفاهمت مع حكومة اشتية في عام 2021، أن يتم صرف علاوة طبيعة العمل عام 2022، ولكنها ماطلت ولم تنفذ ذلك خلال العام الماضي أو الجاري.

وأشارت إلى أن النقابة طالبت الحكومة برام الله بداية العام الماضي بصرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين الزراعيين، ولكن كان ردها أنه إذا توفرت الأموال سيتم صرف العلاوة.

وذكرت حبش أن ضمن ما اتُّفق عليه مع حكومة اشتية صرف علاوات المهندسين العسكريين ولكن لم يتم صرفها حتى الآن.

المصدر / فلسطين أون لاين