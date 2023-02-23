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جماهير جنين تُشيّع جثمان الشهيد المقاوم محمد أبو صباح

23 فبراير 2023 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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جثمان الشهيد محمد أبو صباح

شيّعت جماهير غفيرة في مدينة جنين، ظهر اليوم الخميس، جثمان المقاوم الشهيد محمد نبيل فوزي أبو صباح (30 عاماَ)، والذي ارتقى فجر اليوم، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن قبل نحو أسبوعين.

موكب التشييع انطلق من مسجد مخيم جنين يتقدّمه عشرات المقاومين، الذين رفعوا جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ثم المخيم مردّدين هتافات مندّدة بالاحتلال وداعية لمواصلة المقاومة.

وأقيمت الصلاة على جثمان الشهيد، بعد أن القت عائلته نظرة الوداع الأخيرة، ثم جابت المسيرة الشوارع وسط الأناشيد والهتافات الغاضبة.

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وخلال تشييع الجثمان، أكدت القوى والأجنحة العسكرية أن مسيرة المقاومة ستستمر مهما مارس الاحتلال جرائم ومجازر بحق شعبنا.

وفي كلمات منفصلة داخل المقبرة، تعهد المتحدّثون بإكمال مسيرة الشهداء والاستمرار بالمعركة مع الاحتلال، مشدّدين على أهمية وحدة الصف وتعزيز الوحدة الوطنية للوقوف في وجه الحكومة المتطرّفة وسياساتها العدوانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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