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تمديد الاعتقال الإداري للأسير عبد السلام أبو الهيجا

23 فبراير 2023 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
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الأسير عبد السلام أبو الهيجا

مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأسير عبد السلام أبو الهيجا.

وأصدرت محكمة تابعة للاحتلال قراراً يقضي بتثبيت تمديد الاعتقال الإداري بحق القيادي عبد السلام أبو الهيجا (38 عاماً)، علماً أنه معتقل بتاريخ 10/08/2022 من مكان عمله بجنين.

وأوقفت سلطات الاحتلال الأسير عبد السلام إدارياً بحجة ما يسمى "الملف السري"، وذلك لمدَّة ستة أشهر، قبل أن يتم تجديد الاعتقال الإداري مرة أخرى.

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يُذكر أن الأسير عبد السلام أبو الهيجا، هو نجل القيادي الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا والمحكوم عدّة مؤبدات، وشقيق الشهيد حمزة الذي ارتقى في اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال عام 2014، وذلك بعد مطاردة لسنوات عدّة.

وتعتقل قوات الاحتلال والده القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا منذ عام 2002، ومحكوم عليه 9 مؤبَّدات بتهمة قيادة كتائب القسام، وصنَّفه الاحتلال بأنه الأسير الخطير، واستخدم بحقه كل أشكال التعذيب على مدار شهرين كاملين، ثم نقله إلى العزل الانفرادي لمدة 10 سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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