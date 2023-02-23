تمديد الاعتقال الإداري للأسيرين القائدين "أبو الهيجا" و"علقم"

مدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأسير عبد السلام أبو الهيجا، والقيادي في حركة حماس فرحان علقم من الخليل.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة تابعة للاحتلال قراراً يقضي بتثبيت تمديد الاعتقال الإداري بحق القيادي عبد السلام أبو الهيجا (38 عاماً)، علماً أنه معتقل بتاريخ 10/08/2022 من مكان عمله بجنين.

وأوقفت سلطات الاحتلال الأسير عبد السلام إدارياً بحجة ما يسمى "الملف السري"، وذلك لمدَّة ستة أشهر، قبل أن يتم تجديد الاعتقال الإداري مرة أخرى.

وأمضى الأسير "عبد السلام" ما مجموعه 13 سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منها 6 سنوات في الاعتقال الإداري؟

يُذكر أن الأسير عبد السلام أبو الهيجا، هو نجل القيادي الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا والمحكوم عدّة مؤبدات، وشقيق الشهيد حمزة الذي ارتقى في اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال عام 2014، وذلك بعد مطاردة لسنوات عدّة.

وتعتقل قوات الاحتلال والده القيادي في حركة حماس الأسير الشيخ جمال أبو الهيجا منذ عام 2002، ومحكوم عليه 9 مؤبَّدات بتهمة قيادة كتائب القسام، وصنَّفه الاحتلال بأنه الأسير الخطير، واستخدم بحقه كل أشكال التعذيب على مدار شهرين كاملين، ثم نقله إلى العزل الانفرادي لمدة 10 سنوات.

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وفي السياق، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس فرحان علقم من الخليل، وذلك للمرة الثالثة لمدة شهرين جوهري، وبهذا يكمل ١٦ شهرا في سجون الاحتلال.

ووكانت قوات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة الثانية في منتصف نوفمبر الماضي لمدة 4 أشهر، وقبله تجديد إداري في منتصف يوليو الماضي بنفس المدة.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت، في الأول من فبراير الماضي، أمرا إداريا بحق القيادي علقم لمدة 6 شهور، بعد أسبوعين من اعتقاله من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ويعد القيادي الشيخ علقم أحد وجهاء محافظة الخليل ورموزها الوطنيين.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين